Det odemokratiska Centerpartiet

I valet 2018 gick Centern i Tingsryd ut med att man var redo för ett nytt styre i Tingsryd. Vi förmodar då att de menade ett styre med C som största parti. Så blev det dock inte enligt invånarnas önskan. Likväl har C i Tingsryd haft två möjligheter att fånga upp den bollen men valt att backa. Är man då mogen att ta styret? Lite beklagligt för de som röstade på C och hoppades på nytt styre när partiet väljer att backa, och detta endast för att inte SD ska få inflytande. Men att rösta in det näst minsta partiet V i ett styre tycker man är rätt och riktigt.