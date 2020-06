Gymnastiksalen i Urshult får inte bli ny långbänk

Centerpartiet gick till val 2018 på att det ska byggas en ny gymnastiksal i Urshult. Detta var ett vallöfte som de flesta av de övriga partierna i Tingsryds kommun stämde in i och politiska beslut fattades efter valet att gå vidare med byggnation.

I budget 2019 tidigarelades till och med investeringsmedel för att bygget skulle komma igång under senare delen av 2019. Nu har snart halva 2020 passerat och det har ännu inte påbörjats någon byggnation av någon gymnastiksal i Urshult. Detta är under all kritik med tanke på att behovet är akut då skicket på nuvarande gymnastiksal är undermåligt.