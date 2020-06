Mer humant med ättestupa?

Äldreomsorgen har nu under några årtionden varit ett av offren för de märkliga, nyliberala idéer som infördes i tron om att offentlig verksamhet skulle gå att anordnas på samma sätt som i det privata näringslivet, i industrin. Ibland kallas det New public management (NPM). Det är en blåögd tilltro till att Henry Fords löpande band för ett sekel sedan också skulle kunna tillämpas på ”produktionen” av tjänster.

Fortfarande ser jag dagligen hur stressade hemtjänstassistenter knappar in i sina mobiler den exakta tiden då de går in till mina grannar, Bengt eller Aina eller vad de nu heter. Några minuter senare hastar personalen ut igen, knappar in sluttiden på mobilen och springer vidare på sin stressrunda till nästa besök. Varför ska Bengt eller Aina behöva stå ut med att vitt skilda människor de knappast känner, som knappt hinner prata med dem, tränger sig in i deras hem flera gånger om dagen för att utföra mekaniska åtgärder?