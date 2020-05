Samarbete för att få mycket centerpolitik

Centerpartiet släpper fram den nya minoriteten att styra kommunen, för det innebär en viss kontinuitet och minsta möjliga förändring i styrelser och nämnder så här mitt emellan två val. Ledamöterna har vid det här laget hunnit sätta sig in i sina roller och lära sig det område de styr över med utmaningar och framgångsfaktorer.

Anna Johansson (C), oppositionsråd, Cecilia Cato (C), gruppledare, Maria Petersén (C), kretsordförande