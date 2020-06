Vi äldre kräver en bättre äldreomsorg

I coronapandemins spår har bristerna i äldreomsorgen blottlagts. Debatten som förs tenderar att lägga all skuld för bristerna på regeringen. Dock är det så att det är kommunerna som har ansvaret för äldreomsorgen. Kommunerna får statsbidrag till sin verksamhet, men de är inte riktade, då kommunerna skall få ha kvar sitt självstyre. Så hur kommunerna använder medlen är upp till dem.

I Smålandsposten den 18 juni ägnas fyra sidor plus en insändare av Robert Owen åt hur äldreomsorgen bedrivs i Växjö kommun. Det är ingen vacker bild som tecknas. Bilden överensstämmer med den som vi pensionärsorganisationer förgäves har försökt förmedla till omsorgsnämnden under en längre tid. I artikeln visar man hur svårt det är att få en plats på särskilt boende. Artikelförfattaren redovisar inte hur många platser på särskilt boende som försvunnit under senare år. Det hade varit intressant att få veta. Det är ju inte så att antalet pensionärer minskat utan tvärtom.