Filmrecension: Flabbfest med töntar i ESC

"Fire Saga" når inte riktigt upp till liknande tematiska Will Ferrell-burgare som "Talladega nights" eller "Blades of glory". Det är alltid svårt för amerikaner att snickra ihop skämt på sina nidbilder av européer. Eurovision song contest som koncept är extra svårt att göra satir på, eftersom verkligheten redan är så ofrivilligt töntig. Ändå lyckas "Fire Saga" hitta kärnan av total tomhet som artisternas nummer ofta representerar. Filmen blir en flabbfest när en "Game of thrones"-utsmyckad riddare sjunger lika ljuvligt som The Weeknd, eller när den svenske rapparen Johnny John John levererar den monumentalt mjuktuffa refrängen "I told my mama I ain't gonna come home, I'm coolin with da homies!".