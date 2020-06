Förbjudna "Ms 45" släpps – 39 år senare

Under de decennier som gått sedan dess har filmen omvärderats, inte minst av feminister. Nu släpps den för första gången på dvd i Sverige.

”Ms 45”, även känd under namnet ”Hämndens ängel", regisserades 1981 av den då 31-årige Abel Ferrara. Han hade tidigare gjort filmen ”Driller Killer”. Efter ”Ms 45” gjorde han bland annat ”Fear City” och ”King of New York”, innan han med den hyllade ”Den korrumperade snuten” började få högre status.