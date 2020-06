Hyllade Skott tog sig ur "singelträsket"

Pauline Skött hade kontrakt med ett stort skivbolag – men fick inte uppfylla sin dröm, att släppa ett album. Nu har hon brutit sig loss och släpper "Always live always" på eget skivbolag.

Pauline Skött är aktuell med albumet "Always live always".

Den 26 juni släpps Skotts album "Always live always".

– Om man glider in i popfacket på ett stort skivbolag är det risk att man hamnar i singelträsket. Jag fick inte släppa ett album helt enkelt, det var jättefrustrerande. Deras policy var "nästa låt du släpper ska vara hittigare än den förra", säger Pauline Skött.

Tv-spel och folkmusik

Nu har Pauline Skött startat ett eget skivbolag, och har ett partnerskap med ett svenskt indiebolag – "som natt och dag i jämförelse", konstaterar hon. Nu kan hon ta egna beslut och verkställa direkt, vilket möjliggjorde för den tolv spår långa skivan "Always live for always", inspirerad av tonerna från uppväxten: folkmusik och tv-spelsmusik.