Imponerande snygg men otillräcklig roman

Andligt sätt, tycker jag att det finns ett släktskap mellan von Essen och Rut Hillarp. Ja, hon skulle kunna vara frukten av Hillarp och dennes älskare Mihail Livada. Om nu von Essen inte varit så ung. Och det är detta som är min invändning. Hur välskriven ”Våld och nära samtal” än är, så får den mig att känna som en skrockande moster på släktkalas, skakandes på huvudet åt ungdomens tillgjordhet. Been there, done that och inget nytt under solen etc. Den absolut tråkigaste inställningen, jag vet. Och om jag varit tjugofem, ja, då hade jag kanske varit bedårad. Men nu är det inte så. Det är som sagt, imponerande, men inte relevant. Litteratur behöver inte vara nyskapande eller originellt, men det måste fan bränna till av intresse någonstans.