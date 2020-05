Inställda filmfestivaler ger Youtube-variant

21 olika filmfestivaler har bidragit med filmer till den digitala "We are one". Arkivbild från filmfestivalen i Tribeca.

Med start under fredagen drar den globala filmfestivalen "We are one" i gång för en annorlunda filmfest i dagarna tio. Filmerna har valts ut av filmfestivalerna i Cannes, Berlin, Tribeca och Venedig för att nämna några, och de visas på Youtube utan kostnad.