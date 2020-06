Jockum Nordström visar drömskt skuggspel

Jockum Nordströms "The anchor hits the sand" visas nu för första gången i Sverige. Pressbild.

Första gången i Sverige

Men det centrala verket på utställningen i Lund är skuggspelsinstallationen "The anchor hits the sand", en ny utveckling av hans konstnärskap. Efter New Orleans och London ställs den nu ut i en tredje version och för första gången för en svensk publik.