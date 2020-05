John Lundvik vann "Let's dance"

Många lyft

Finalen avslutades med att deltagarna bjöd på varsitt shownummer, en fri tolkning i valfri stil och med valfri musik. John Lundviks nummer tonsattes med "Too late for love", hans vinnarbidrag från Melodifestivalen i fjol. Vad som följde efteråt – en atletisk koreografi som avslutades med ett enhandslyft – fick Tony Irving att gå i gång på alla cylindrar.

– Jag kan bara hålla med. Jag började med att sjunga, och sedan en rumba, sedan, när man är som tröttast, ska Linn upp i luften i en livesänd final. Det är "do or die". Men när hon sedan var där uppe i luften. . . Yes, we did it, säger Lundvik.