Londons teatrar hårt drabbade av coronakrisen

Londonstadsdelen West End, som utgör själva hjärtat av den brittiska teater- och musikalscenen, har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Områdets många teatrar tvingades under våren att ställa in sina föreställningar efter det att myndigheterna infört begränsningar av publikantalet – och har därefter förblivit stängda.

Det svåra läget har lett till att stjärnproducenten Cameron Mackintosh under den gångna veckan meddelade att de populära musikalerna "Les Misérables", "Mary Poppins", "Hamilton" och "Phantom of the Opera" läggs på is fram till år 2021 – och att samtliga anställda inom produktionerna kommer att varslas om uppsägning.