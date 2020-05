Om hur fenomenet Jenny Lind uppstod och formades

Ibland blir ”Näktergalen” lite knastertorr i sin pedagogiska förklaringslusta, och bokens sista del är mest en onödigt utförlig katalogaria med uppräkningar om var Jenny Lind framträdde och vilka välgörande ändamål hon sjöng in pengar till. Samtidigt är Ingela Tägils noggrannhet förstås också en tillgång, till exempel när hon tålmodigt närmar sig de brev som utgör en viktig del av bokens källmaterial – många lager 1800-talssirlighet måste skalas av innan kärnan framträder. Den stora behållningen med ”Näktergalen” är just detta, att den verkligen lyckas tränga in i det samtida tankeklimatet och visa hur fenomenet Jenny Lind uppstod och formades.