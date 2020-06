Pandemin förde Mares samman

Mares sommarturné ställdes in på grund av coronaviruset. I stället kommer de i sommar att sola, bada och hänga i studion.

Att den framemotsedda sommarturnén skulle ställas in var långt ifrån en chock för medlemmarna i Mares. När smittan kom till Europa började de tänka på konsekvenserna för sommaren, och när sammankomster på fler än 500 personer förbjöds insåg de att det var kört.

– Det fanns många gig vi såg fram emot. Att spela med sina bästa vänner och spela musik för dem som uppskattar det. Vi såg också fram emot bilresan från en spelning i Huskvarna till Way Out West i Göteborg för att hinna se The Strokes, säger Michael Dahnberg.