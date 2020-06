Prince-gitarr väntas dra in miljonbelopp

Prince under en konsert i Stockholm i maj 1987.

En gitarr som använts av Prince under "Purple Rain"-turnén förväntas gå för över en miljon pund när den auktioneras ut nästa vecka. Arkivbild.

En gitarr som Prince använde under "Purple Rain"-turnén väntas gå för över en miljon pund (närmare tolv miljoner kronor) när den auktioneras ut nästa vecka, skriver NME. Och det trots att halsen har en skada i övre delen.

Den specialbyggda gitarren, som ingick i en serie med fyra så kallade "molngitarrer", användes mellan 1984 och 1985 när artisten spelade in sitt sjätte studioalbum.

Gitarren som nu auktioneras ut användes också under hela "Parade"-turnén 1986, "Sign o' The Times"-turnén 1987, och var även den gitarr som Prince främst använde under "Lovesexy"-turnén. Liknande gitarrer som tillhört Prince har tidigare gått för över sex miljoner kronor.