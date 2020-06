TV4:s Jenny Strömstedt kollapsade i sändning

Programledaren Jenny Strömstedt kollapsade i direktsändning under en intervju med chefsåklagare Krister Petersson i TV4-programmet "Mordet på Olof Palme", rapporterar flera medier.

– Jenny Strömstedt svimmade under kvällens sändning och Anders Kraft trädde in i hennes ställe. Jenny har varit i kontakt med vården och mår under omständigheterna bra, säger Charlie Forsberg kommunikationschef TV4, till Aftonbladet.