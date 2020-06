Korta Coronaköerna

Hittills i år har sjuttiotusen operationer i svensk sjukvård ställts in. Det är en beklaglig men inte oväntad konsekvens av Coronavirusets framfart. Medicinska resurser har behövs för att behandla smittan, men framför allt har operationerna ställts in på grund av åtgärder för att minska smittspridningen. Det räcker att en av de som är inblandade i ett ingrepp är småförkyld så måste hela operationen ställas in. Coronakrisen är förstås en unik situation men att sjuttiotusen operationer ställts in måste skapa stor frustration. Och för vissa även lidande.