Skuret USA

Kontrasterna kunde inte bli större än bilderna som just nu pumpas ut från USA. Den bländande vita raketen som med millimeterprecision kanaliserar urkrafterna till att driva farkosten bort från jordens yta och bekymmer. För första gången skickas människor ut i rymden av ett privat företag format ur intet av ett geni. De andra bilderna är inte lika ljusa. Enorma protester mot polisens övervåld som på vissa platser mötts av mer våld, även riktat mot journalister, och som på andra platser urartat i förstörelse och plundring. Det blir inte mer USA än så här.

Polisen i USA har genomgått en militarisering. Kanske i spåren av det berömda Kriget mot droger som lanserades under åttiotalet, men i dag framför allt med hänvisning till arbetsförhållanden: poliser skall inte behöver riskera livet i tjänsten. Ändå är det precis det som sker dagligen. I polisingripanden krockar den amerikanska frihetstanken med republikens krav på lydnad. Mest påtagligt blir detta i de delstater som tillåter gryningsräder mot enskilda.

Om en domare godkänner en förfrågan från polisen, som inte behöver mer än ett tips från en informatör, kan man bryta sig in hos misstänkta utan att ge sig till känna. Taktiken har lett till en rad tragiska händelser där felaktigt utpekade människor utnyttjat sin långtgående medborgerliga rätt att skydda sina hem och öppna eld mot inbrottstjuvar. I Texas sitter just nu en man och väntar på dödsdom efter att ha skjutit ihjäl tre poliser som klättrade in genom hans fönster en natt efter att en missbrukare vittnat om att det förekommit droghandel i hemmet.