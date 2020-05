Nyheter

Argentina närmar sig ny finanskris

Landets regering verkar ha ställt in betalningarna till vissa långivare och förhandlar om en ny skuldrekonstruktion.

Finansiellt kaos hotar återigen det skuldtyngda Argentina, som gått in i recession med skenande underskott i coronakrisens spår.

Argentinas regering förlängde sent i torsdags svensk tid fristen för förhandlingar med långivare om en ny stor skuldrekonstruktion. Deadline är nu den 2 juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Samtidigt lutar det åt att landet på fredagen ställer in betalningarna för nionde gången. På sikt riskerar detta att skapa en mer utbredd finansiell och politisk kris, som 2001, då landets regering ställde in betalningarna på skulder för 100 miljarder dollar under kaotiska omständigheter.