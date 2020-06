Bolton: Kim skrattar åt Trump

USA:s president Donald Trumps tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton släpper sin omstridda bok under tisdagen. Arkivbild.

På tisdag släpps John Boltons omtvistade bok "The room where it happened: a White House memoir" som innehåller många anklagelser mot president Trump. Vita huset har försökt stoppa boken med hänvisning till att den bland annat innehåller hemligstämplat material och presidenten har beskrivit den som "ren fiktion".