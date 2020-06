Demokrater vill förbjuda polisens strypgrep

Demonstranter på Jackson Square i New Orleans under fredagen lokal tid.

"Måste förändras"

Och i New York föreslår guvernören Andrew Cuomo att det är dags att införa ett paket av polisreformer som kallas "say their name". Det innebär bland annat att allmänheten ska kunna ta del av registren över anmärkningar och tjänstefel som begåtts av poliser. Cuomo vill också se ett förbud mot strypgrepp.