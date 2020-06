Drickandet detsamma men har flyttat hem

Systembolagets försäljning har ökat med tio procent, men eftersom restaurangernas försäljning mer än halverats under coronakrisen, så har det inte påverkat svenskarnas drickande, visar mätningar som CAN genomfört.

Försäljningen av alkoholdrycker mer än halverades på restauranger och barer under mars och april i år jämfört med samma period i fjol, enligt mätningar som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, genomfört. Arkivbild.

Systembolagets försäljning ökade med 10 procent under mars och april i år jämfört med samma tid förra året. Arkivbild.

– Vi ser inte någon ökad alkoholkonsumtion under coronapandemin jämfört med samma period förra året. Det bekräftar den känsla man har haft kring det här, säger Björn Trolldal, utredare och forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Inköpen av alkohol sjönk med sju procent under mars och april jämfört med samma period förra året. Framför allt är det införseln vid resor och försäljningen på restauranger som har minskat. Samtidigt ökade Systembolagets försäljning.

Det visar mätningar som CAN gjort inom ramen för den stora befolkningsundersökningen Monitormätningarna, som pågår dagligen via telefon och mobilenkät. Mätningarna omfattar 18 000 svenskar per år och har pågått sedan år 2000.