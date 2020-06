Fem års fängelse för knivhugg i Skellefteå

Mordförsöket inträffade i februari sedan två sällskap bestämt sig för att mötas och göra upp på en parkering. Slagsmål utbröt mellan två personer som tidigare hade slagits på en annan plats under kvällen. Under slagsmålet bröt sig en tredje man in och drog kniv.