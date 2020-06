Flera hundra samlades vid demonstration i Malmö

Ännu en demonstration har inletts i Malmö, under parollen "Aktion i solidaritet med Black Lives Matter". Några hundra personer har samlats, fler än tillåtet, men polisen har inte ingripit.

Under tisdagen hölls en demonstration under parollen "Aktion i solidaritet med Black Lives Matter" i Malmö.

Betlehem Isaak höll tal under demonstrationen.

Förra veckans samlades runt tusen deltagare för att demonstrera i Malmö. På tisdagen var det dags igen, men utan tillstånd från polisen. Bakom demonstrationen på Möllevångstorget står Aktivista Feminista First Aid, Asylgruppen i Malmö och Aktivista Feminista, enligt uppgift på Facebook. Vid 17.30-tiden hade demonstrationen samlat några hundra personer.

En av deltagarna på plats under tisdagen var Rima Baldel. Hon vill representera det gambianska folket, förklarar hon för TT.

"Individuellt ansvar"

Ska bli mer restriktiv

Under tisdagen meddelade polisen att man ska bli mer restriktiv när det gäller tillstånd för demonstrationer under coronapandemin. Anledningen är just att man vill minska smittspridningen av coronaviruset.