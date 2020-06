Floyds död utnyttjas i al-Qaidas propaganda

Rökmoln böljar från tvillingtornen i New York sedan terrorrörelsen al-Qaida styrt in två passagerarflygplan i World trade center den 11 september 2001. Arkivbild

Målningen är gjord av den brittiske konstnären Banksy som en kommentar till oroligheterna efter George Floyds död under ett brutalt polisingripande. Men nu har verket stulits av rörelsen som låg bakom det hittills värsta terrordådet i USA, den 11 september 2001, vilket krävde närmare 3 000 liv. Syftet är att värva nya sektmedlemmar på amerikansk mark.

Amerikansk publik

Medan den rivaliserande terrorrörelsen IS tydligt har glatt sig åt den svåra situationen i USA har al-Qaida försökt att anlägga en mer subtil linje i syfte att få amerikaner att konvertera till dess tolkning av islam och rörelsens sak, enligt Mina al-Lami vid BBC Monitoring.

Samtidigt vill al-Qaida med sin USA-riktade propaganda hävda att rörelsen fortfarande har betydelse på världsarenan, enligt Shiraz Maher, chef för International Centre for the Study of Radicalisation vid King's College i London.