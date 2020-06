Försiktig öppning av New York City

Staden New York, som varit epicentrum för coronavirusutbrottet i USA, börjar lätta på restriktionerna. Närmare 400 000 människor väntas återgå till sina arbeten.

Brandmän i New York tar en paus för att hylla stadens sjukvårdsarbetare.

Munskydd är det nya normala och fortfarande konstateras omkring 500 fall om dagen. Men staden New York har tillräckligt många sjukhusplatser och så pass omfattande testning att man kan börja lätta på de stränga smittskyddsregler som rått under våren.

– En stor dag för New York City, säger delstatsguvernören Andrew Cuomo.

Under måndagen går staden, som sista region i landet, in i fas 1 av återöppnandet. Det innebär att arbetare i bland annat bygg- och tillverkningsindustrin kan återvända till sina jobb och att vissa butiker öppnar för trottoarhandel.

Människor uppmanas dock fortfarande hålla avstånd och flera företag kontrollerar sina anställdas temperaturer när de kommer till jobbet, enligt medier. Tunnelbanan ska köra på 95 procents kapacitet – men man väntar sig bara omkring 15 procent av det normala antalet resenärer, skriver tidningen New York Post .

Under våren har över 205 000 coronavirusfall konstaterats i staden och nära 22 000 människor har dött i covid-19, rapporterar tidningen The New York Times. Totalt i USA har över 110 000 människor dött i sviterna av viruset.