Maduros rival berövas talmanspost i Venezuela

Parra, som bröt med Guaidó efter att ha anklagats för korruption, svors in som talman i januari i en process som Guaidó beskrivit som en parlamentarisk kupp. Guaidó hindrades från att ta sig in i parlamentsbyggnaden vid tillfället och organiserade en annan omröstning där han svors in.