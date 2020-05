Nyheter

Mångmiljardpaket till fransk bilindustri

Frankriks president Emmanuel Macron under ett besök hos den franske bildelstillverkaren Valeo.

– Vi behöver ha ett motiverande mål: att göra Frankrike till Europas ledande producent av miljövänliga fordon genom att producera mer än en miljon elbilar och elhybrider per år under de kommande fem åren, säger Macron under ett besök hos den franska bildelstillverkaren Valeo.