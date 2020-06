Merparten av kapitalinkomster går till män

95 procent av kapitalinkomsterna under 2018 gick till tio procent av befolkningen. Arkivbild.

Totalt sett tjänade svenskarna drygt 356 miljarder kronor via kapitalinkomster och -vinster under 2018. 95 procent av kapitalinkomsterna under året gick till tio procent av befolkningen.