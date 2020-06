Över 50 gripna vid Hongkong-protester

Polisen i Hongkong har gripit 53 personer i samband med demokratiprotester under tisdagskvällen. Demonstranterna bröt mot förbudet mot större folksamlingar och skingrades med tårgas.

Demokratirörelsen samlade under tisdagskvällen hundratals människor i centrala Hongkong för att uppmärksamma årsdagen av inledningen på de stora protesterna, som har skakat Hongkong det gångna året.

Protester mot säkerhetslag

Vid den första protestdagen den 9 juni förra året tog sig över en miljon demonstranter ut på gatorna för att protestera mot ett lagförslag som skulle göra det möjligt att lämna ut misstänkta brottslingar till Pekingstyrda Kina. Det Pekingvänliga styret i Hongkong drog sedermera tillbaka förslaget, men oron för ökat inflytande från kommunistregimen i huvudstaden fanns kvar och protesterna fortsatte under flera månader.

De senaste veckorna har protester i staden blossat upp igen, den här gången mot en ny nationell säkerhetslag för Hongkong som bland annat riktar in sig på uppvigling och terrorism. Från Peking har det kommit utspel under året om att demonstranter i Hongkong ägnat sig åt just "terrorism".