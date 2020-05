Nyheter

Poliser sparkas efter uppmärksammat dödsfall

Stora demonstrationer

"Ingen utveckling"

Flera aktuella fall

Under våren har flera fall där afroamerikaner far illa av vita polisers behandling väckt uppmärksamhet. I Kentucky tog sig tre poliser i mars in i en svart kvinnas hem och sköt henne, och i Georgia utredde inte polis och åklagare det omskrivna fallet i februari, då en svart man sköts till döds under en joggingtur. Det fallet har efter demonstrationer börjat utredas.