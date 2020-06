Se upp för galen börs

Pengarna kommer från världens centralbanker och regeringar som pumpat ut miljarder efter miljarder för att hålla samhällen under armarna när viruspandemin fått många länder att stänga ned.

Tittar långt fram

Plus och rekord

En populär term förklarar också mycket av börsåterhämtningen, Tina (there is no alternative). Det finns helt enkelt inget annat att placera pengarna i om man vill få någon slags avkastning, eftersom räntorna förväntas ligga kvar på rekordlåga nivåer.