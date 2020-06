SMHI: Risk för mycket regn

Ett nytt regnområde drar under måndagen in över Götaland och Svealand. Arkivbild.

Flera hus i västra Blekinge drabbades av översvämning efter kraftiga regnskurar under natten mot lördag, rapporterar P4 Blekinge. Ihållande regn passerade under natten Blekinge och drog under morgonen in över Skåne.