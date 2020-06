Trump flyttar haussat konventtal till Florida

På två platser

Logistikproblem

Trumps tal hålls den 27 augusti. Att det flyttas till just Jacksonville väcker upprördhet i vissa läger. Detta eftersom det sker på 60-årsdagen av den så kallade yxskaftslördagen i staden – då vit maktgrupper brutalt attackerade svarta medborgarrättsaktivister som i protest satt på lunchrestauranger där enbart vita var välkomna, skriver The New York Times.