Tungt jobb för New Yorks virusdetektiver

Staden New York går in i nästa fas av återöppnande efter coronapandemin – nu blir det bland annat möjligt att äta på uteserveringar. Men det går trögt för de 3 000 smittskyddsdetektiver som har anlitats för att spåra virussmittan.

Avståndshållande och munskydd har blivit vardag i det coronavirushärjade New York – även för gatumusiker, som dessa i Brooklyn.

En parkvakt delar ut munskydd vid parkområdet under Brooklyn Bridge i New York.

Det ambitiösa smittspårningsprogrammet drog i gång den första juni och har i uppgift att identifiera alla som har varit i kontakt med de hundratals människor som dagligen testar positivt för coronavirus i staden. Men under de två första veckorna lämnade enbart 35 procent av de smittade sådana uppgifter till "detektiverna", skriver tidningen The New York Times som har tagit del av statistik.