USA: Lång kamp kvar för att besegra IS

Sex år senare har IS tryckts tillbaka och anhängarna gömmer sig i perifera ökenområden där statens kontroll är bristfällig. De senaste månaderna har dock antalet IS-attacker ökat, framför allt i Irak men också i Syrien. Det är dåliga nyheter för den USA-ledda allians som sedan 2014 har varit med och punkterat extremisternas territoriella drömmar.

– Vår kamp mot IS kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Vi kan inte vila, sade utrikesminister Mike Pompeo under ett möte nyligen med företrädare för länder som deltar i alliansen.