"Vi har kraft att störta ett orättvist system"

Melina Abdullah under en protest i Los Angeles i mars. Arkivbild.

– Men vi har sett flera liknande mord. I Los Angeles har 601 personer dödats av polis under en sjuårsperiod. Vartenda ett har lett fram till det här ögonblicket.

– Polisen, folkvalda politiker och regeringen försöker avleda våra blickar från den verkliga frågan: svarta människor blir dödade av polisen och polisen tar för mycket av våra resurser och riktar in sig på svarta områden. Vi måste se till att vi fokuserar på kärnfrågan istället för alla distraktioner.

– Men det bästa exemplet just nu är Newark, New Jersey, där borgmästaren har tagit en del av pengarna som brukade gå till polisen och investerat i socialarbetare. Lokala människor som hjälper till att navigera vilka delar av samhället som har spänningar, som kan avgöra behov och hjälpa till att få in resurser i de områdena. Vi skulle älska att se någonting sånt ersätta polisen här.