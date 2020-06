Låt inte kommunerna betala för en fri press

Företrädarna för Södra Smålands avfall och miljö tycker inte det är kommunernas sak att ansvara för att samla in och behandla returpapper.

Att producentansvaret slopas innebär att hela ansvaret att samla in och behandla returpappret faller på kommunerna, uppskattningsvis 600 miljoner kronor per år. För SSAMs ägarkommuner, Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd, innebär detta en kostnad på cirka tio miljoner kronor per år som lastas över på kommunerna och i förlängningen invånarna i våra kommuner.