FCK:s innovativa plan för att få in mer publik

Man vill dela in hemmaarenan Parken i 21 olika hallar, där varje hall har plats för 500 åskådare. Därmed hoppas klubben få in 10 500 på arenan.

FC Köpenhamn lanserar ett innovativt förslag för att lyckas få in fler supportrar på läktaren.

FCK hoppas snart kunna få in publik på Parken igen – och inte bara 500 som snart väntas bli tillåtet, utan 10|500. Arkivbild.

Under fredagen skickade regeringen ett förslag till partierna att man som nästa steg i Danmarks öppningsfas under coronapandemin ska kunna samla upp till 500 personer under exempelvis en match i den danska högstaligan i fotboll.