Förbundet granskar sig själv i Propulsion-fallet

Fåordiga i ärendet

Ägaren Daniel Redén berättade för Travronden i tisdags att Travförbundet i ett års tid känt till ryktena om att hästen blev nervsnittad under sin tid i USA.

– Första gången jag ens fick höra om det här var förra året. Då kom Steen Morten Johansen (ansvarig för utredning och säkerhet hos Svensk Travsport, reds.anm) till mig och sa att det går rykten om att hästen ska ha blivit nervsnittad under sin tid i USA. Det kom som en chock.

Marjaana Alaviuhkola säger till SVT att utredningen mot Propulsion kan vara klar i nästa vecka. Han har belagts med startförbud under utredningen. Nioåringen har kört in över 34 miljoner kronor och vann Elitloppet så sent som i söndags.