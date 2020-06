Guldfavoriterna nollade regerande mästarna

Redan i den andra minuten kom 1–0 till hemmalaget efter att Emma Koivisto hittat Pauline Hammarlund som kunde peta in bollen i mål.

"Jätteskönt att vinna"

Folds in i 89:e

I Göteborgs trupp fanns Brianne Folds som just nu provtränar med laget. Den amerikanska U23-spelaren har varit på provspel i Linköping och klubben har stått för både hotell och flygresa. Aftonbladet avslöjade att Folds under träningsledigheten i smyg lämnat Linköping för att träffa konkurrenten Göteborg. Därefter avbröt Linköping provspelet. Folds fick komma in i den 89:e minuten.