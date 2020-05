Idrottsvärlden vaknar till liv – läget just nu

Skidstjärnan Therese Johaug ska springa ensam på Bislett i Impossible Games, ett av friidrottens första försök till tävling under coronapandemin.

Uefa har förhoppningen att kunna spela färdigt Champions League och Europa League innan sommaren är slut, men frågetecken finns fortfarande. Bland annat kring hur ett lag som Paris Saint-Germain ska kunna spela sina matcher, eftersom fotbollen i Frankrike är stoppad under hela sommaren.

Penningstinna Global Champions Tour har ställs in, likaså den svenska ridsportfesten Falsterbo Horse Show. Men kanske kan det ändå bli några tävlingar i Falsterbo innan sommaren är över. Förhoppningen är att den skånska semesterorten ska kunna stå värd för utomhus-SM i hoppning 11–16 augusti.

Det blir varken OS eller EM i sommar, men redan den 11 juni väntar "Impossible Games" på Bislett i Oslo. Den norska galan – där Renaud Lavillenie ska hoppa stav på distans och längdstjärnan Therese Johaug tävla ensam på 10 000 meter – är en innovativ lösning för att över huvud taget kunna tävla så tidigt under säsongen. Först i augusti väntas Diamond League-galor kunna genomföras under lite mer vanliga former, bland annat i Stockholm (den 23 augusti).