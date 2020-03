Corona: Så gör du självtest

Corona

Hon samlar in pengar för att hylla vårdpersonal

Sandra Westerberg i Växjö ville göra något för de som arbetar inom vården och omsorgen under coronakrisen. Hon startade i torsdags projektet Tillsammans för Växjö som går ut på att samla in pengar som ska gå till presentkort på restauranger och kaféer i Växjö. Presentkorten ska skänkas till personal på Region Kronoberg. Knappt två dygn senare har hon samlat in 17 295 kronor.