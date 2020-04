Coronavirus

Kristina Bingström: En annorlunda vår med annorlunda läsning

Solen lyser när jag cyklar till jobbet och den lyser fortfarande när jag cyklar hem. Och när jag något litet senare fått på mig funktionskläderna och dojorna så lyser fortfarande solen när springer ut, men kanske inte riktigt när jag springer in.

Och under tiden jag springer noterar jag vårtecknen i nejden omkring mig. De torra, torra grusvägarna där sanden yr när bilarna passerar. Vitsipporna i skogskanten. Den mjuka mossan längs stigen. Och på väg hem, de allra sista stegen känner jag så plötsligt hur även doften av vår smyger sig fram. Ger sig till känna. Blomdoften.

Och visst är det någonstans tur att det ändå är just nu, när vårvindar friska leka och viska, just nu som allting är som det är, som det blev, som det blivit.

I dagens tidning fortsätter vi att rapportera om hur coronasmittan påverkar olika delar av samhället. Lärarna som sitter trångt samtidigt som eleverna sitter hemma, restaurangerna som skjuter premiären på framtiden och välgörenhetsprojektet som ställer in och väntar på nästa år. Bland annat.

På sportsidorna fortsätter vi med våra nedslag och djupdykningar, vår långläsning och våra porträtt. I dag handlar det om Östers IF och om Pål Lundin. Intervjun med just Pål Lundin var under gårdagen en av de absolut mest lästa på smp.se. Normalt sett med matchbevakning nästintill varje kväll finns varken tid eller utrymma för den här sortens sportbevakning. Men det är tydligt att det lockar till läsning och så klart blir det mer av den varan i vår.