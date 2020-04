Moderator

Kristina Bingström: Påsk i prövningarnas tid

Visserligen gästade inga påskkärringar vårt hus på väg till Blåkulla under skärtorsdagen. Färdkosten, godiset, ligger till sig i påskäggen så länge. Resten av familjen klagar inte.

Inomhus passade vi på att röja och städa undan vintern. Släppte in våren. Som vanligt när tid ges.

Kanske behöver påsken i år få vara just det. En stund för stilla ro och återhämtning för alla som de senaste veckorna gått på högvarv för att få tillvaron att fungera när ingenting fungerar som vanligt.

Vi har mött prövningar förr och kommer att göra igen. Det är ju just det påsken ursprungligen handlar om. Den kristna påsken till minne av hur Jesus korsfästes, dog och återuppstod. Den äldre, judiska påsken. Till minne av de tio plågor – med Dödsängeln som den sista och mest fruktansvärda – som Gud sände över Egypten, för att Farao skulle låta Moses leda folket bort från slaveri, hemåt igen.

This too shall pass.