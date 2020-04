Växjö

Kristina Bingström: Snart kan du tjuvkika på vår nya startsida

Nu börjar det närma sig. Efter hårt och intensivt arbete, mycket i det fördolda, börjar premiären nu sakta närma sig.

Kristina Bingström Foto: LENA GUNNARSSON

Nu börjar det närma sig. Efter hårt och intensivt arbete, mycket i det fördolda, börjar premiären nu sakta närma sig.

Ni som har som vana att gå in på smp.se flera gånger om dagen har noterat att flera underavdelningar har bytt utseende under våren. Jämför till exempel hur Växjö-nyheterna och Sporten presenteras under respektive flik. Se skillnaden på Lessebo och Kultur & nöje.

Under maj och juni kommer de sidor som ännu ligger kvar i vår gamla layout också att fräschas upp och tillföras ett par nya element. I takt med att den nya formen installeras lägger vi också till möjligheten att kommentera våra artiklar, direkt på sajten. De senaste åren har det inte varit möjligt, innehållsdiskussionen har i stället förts på facebook. Men nu är den funktionen alltså tillbaka.

Detta är en personligt skriven text i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det som gör att det nu pirrar lite extra i oss av förväntan är att det är dags att uppdatera även första sidorna. För Smålandspostens del är det ut med det gamla och in med det nya den 7 maj som gäller. Är man nyfiken och vill ha en liten tjuvkik innan dess kan man från och med måndag gå in på Borås Tidnings hemsida och kika hur det ser ut där. Åtkomst även till våra systertidningars hemsidor ingår ju för dig som prenumererar på Smålandsposten, och till veckan är det ett utmärkt tillfälle att surfa in på just www.bt.se. Har du inte aktiverat ditt digitala konto är det också hög tid att passa på. Mer om det skrev ju min kollega Jonas Engman om bara härom dagen.

***

Som tidningsmakare skickar jag också en tacksam tanke till regeringen som i torsdags meddelade att tidningarnas så kallade producentansvar för returpapper kommer att avskaffas.

Genom TU har vi under en lång tid kritiserat den nya returpappersförordningen – som riskerade att medföra kostnader på uppemot 500 miljoner kronor per år för tidningsbranschen. Ett hårt slag i en tid där vi redan kämpar med vikande intäkter. Att lägga producentansvaret på tidningarna hade med all säkerhet medfört rejält ökade kostnader även för dig som prenumerant. Så både för egen del och för er läsare är det ett mycket välkommet besked att regeringen nu ändrat sig.