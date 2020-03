Växjö

Personal vid Regionen smittad av coronaviruset

Än så länge är coronaviruset inte klassat som samhällssmitta men Region Kronoberg uppmanar all personal att stanna hemma till dess att man är symptomfri och 48 timmar därefter.

– Just nu har vi två personer i personalen som är smittade, men de är inte speciellt sjuka. För övrig personal gäller att de ska jobba om de inte är sjuka. Vid minsta symptom ska de stanna hemma, säger Maria Wiltz.

– Just nu intensifierar vi arbetet med smittspårning. Vi vill inte ha en brant kurva på den utan komma in i ett tidigt skede och agera. I kris fungerar vi som bäst och känner oss trygga med det, men både rutiner och riktlinjer just nu är i högsta grad föränderliga, säger Martin Myrskog.