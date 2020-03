Coronavirus

Region Kronoberg ställer in operationer

Region Kronoberg meddelar nu att man måste ställa in planerade operationer vid sjukhusen i Växjö och Ljungby. De operationer som ställs in är sådana som inte anses ”nödvändiga”.

De icke nödvändiga operationerna ställs in under denna veckan, med undantag för ögonoperationer samt endoskopier. Även mammografiundersökningarna är inställda under vecka 12 till och med 14, skriver Regionen i ett pressmeddelande.