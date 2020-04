Coronavirus

Regionen tar emot patienter från Sörmland: ”Självklart ska vi hjälpa till”

Flygplatsen öppnades upp under onsdag kväll för att kunna ta emot de två patienterna som flögs in under kvällen och natten från Region Sörmland. Därefter gick färden vidare med ambulans till intensivvårdsavdelningen på centrallasarettet i Växjö.